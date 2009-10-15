Сайентолог Том Круз согласился учить дочь у католиков

Голливудский актер Том Круз уступил просьбам жены, актрисы Кэти Холмс, отдать дочь Сури на обучение в католическую школу.

Т.Круз, впрочем, пошел на компромисс после предварительного скандала с супругой, которая решила послушаться совета своих родителей-католиков, сообщает сайт “Splash News”.

Актер сперва настаивал, чтобы Сури училась в какой-либо из сайентологических школ. Два года назад Т.Круз стал пастором “сайентологической церкви” и теперь проводит обряды “венчания” членов этой общины.

Сури появилась на свет в 2006 году в одной из клиник США в соответствии с требованиями сайентологии - в полной тишине и без применения медицинских препаратов. Крестить дочь в Католической церкви Т.Круз решительно отказался.