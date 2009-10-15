Индия отказалась передать Албании останки матери Терезы

Индия ответила отказом на требования албанского правительства передать останки матери Терезы, сообщает Благовест-инфо .

"Мать Тереза была гражданкой Индии, и она будет покоиться в своей стране, на своей земле, - заявил пресс-секретарь индийского МИД Вишну Пракаш. - Вопрос (о ее перезахоронении в Албании) вообще не рассматривается".

Мать Тереза прожила в Индии с 1929 года и до самой смерти в 1997 году. В Калькутте (нынешнее название - Кольката) она заботилась о бедных и основала Орден Милосердия. Индийское гражданство монахиня получила в 1951 году. После смерти тело матери Терезы было погребено в штаб-квартире ордена, куда сегодня стекаются многие паломники.

Албанский премьер Сали Бериша призвал индийские власти "обсудить" требования его страны. По его мнению, мать Тереза "обрела бы покой, если бы могла быть похоронена рядом с могилой матери" в Тиране. "Правительства двух страх должны обсудить этот вопрос в ближайшем будущем", - заявил Бериша.

Албанские, которые впервые заговорили о передаче останков монахини в 2002 году, надеялись, что смогут перезахоронить мать Терезу на этнической родине до августа следующего года, когда будет отмечаться 100-летие со дня ее рождения.

Агнес Гонджа Бояджиу родилась в 1910 году в албанской семье в Македонии, которая тогда была частью Османской империи. В возрасте 21 года она принесла монашеские обеты и приняла имя Тереза в честь св. Терезы из Лизье. В 1979 году за свои многолетние труды в помощь страждущим она была награждена Нобелевской премией мира. Папа Иоанн Павел II прославил Терезу Калькуттскую в лике блаженных Католической Церкви.