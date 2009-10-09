Израиль ввел ограничение на посещение мусульманами Храмовой горы в Иерусалиме

9 октября израильская полиция и пограничники приведены в состояние повышенной готовности в связи с возможностью беспорядков после пятничной молитвы мусульман, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в службах безопасности, усиленные меры будут приняты во всех населенных пунктах, где есть значительная доля арабского населения.

Особое внимание будет уделено поддержанию порядка в Иерусалиме. Так, на въездах в город будут установлены блокпосты, а численность стражей порядка составит примерно 4 тыс человек.

Вновь введены ограничения на посещение мусульманами Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса. Доступ туда разрешен мужчинам старше 50 лет, обладающим израильским гражданством, и женщинам любого возраста. Лицам, не исповедующим ислам, вход на гору запрещен.