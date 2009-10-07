В РПЦ не намерены менять отношение к Туринской плащанице

В Русской Православной Церкви Московского патриархата не намерены менять свое отношение к Туринской плащанице после того, как группа ученых из итальянского университета Павии объявила ее средневековой подделкой.

"Ученые исследуют, приходят к разным выводам, но не дело Церкви - подтверждать их или опровергать. Это в компетенции ученых, которые используют определенные методы, естественно, всегда имеющие ограниченные возможности", - заявил руководитель службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Георгий Завершинский.

По его словам, Церковь в своем отношении к научным открытиям и достижениям всегда учитывает, что "с течением времени все может поменяться, исследования будут продолжаться, и теперешние выводы могут быть опровергнуты".

Поэтому, отметил отец Георгий, отношение РПЦ МП к данной святыне "не изменилось, равно как и к предыдущим исследованиям, доказывавшим, что Туринская плащаница не является подлинной".

Священник также одобряет почитание Туринской плащаницы как святыни.

"Сам факт наличия Туринской плащаницы многих привел к Богу, и для христианской Церкви в Европе это только положительно", - считает собеседник агентства.

Интерфакс