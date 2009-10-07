Польский журналист записал исповедь на диктофон

Польский католический епископ Петр Либера отлучил от Церкви репортера антиклерикальной газеты, который пришел на исповедь, выдавая себя за священника, и записал свои "признания" на диктофон, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ENI.

"Таинство покаяния заслуживает величайшего почтения, - заявил прелат. - Любая профанация этого священного действия заслуживает сурового наказания, а использование таинства в нечестной, циничной игре, направленной против клирика, принимающего исповедь, сравнимо только с надругательством над Святыми Дарами". В своем заявлении, опубликованном на епархиальном сайте, епископ Либера напомнил о декрете ватиканской Конгрегации вероучения от 1988 года, согласно которому запись исповеди и ее публикация означают автоматическую экскоммуникацию.

Имя журналиста, записавшего исповедь на диктофон, не раскрывается. Недавно газета "Факты и мифы" опубликовала его материал - расследование о том, как в Польше воплощаются в жизнь заверения Ватикана, что священники-педофилы будут извержены из духовенства. В начале сентября корреспондент, переодетый священником, пришел на исповедь в приход села Соньск. Зайдя в исповедальню, он рассказал священнику, что летом якобы ездил на море, сопровождая группу католической молодежи, и во время поездки совратил девушку-подростка. Принимавший исповедь клирик отпустил ему грехи, не спросив о предполагаемой жертве или компенсации, и в порядке епитимии велел читать 131 псалом. Весь диалог был записан на диктофон и опубликован.

Газета "Факты и мифы" издается с 2000 года Романом Котлинским - католическим священником, порвавшим с Церковью и лишенным статуса клирика. Церковь "готова предать анафеме за использование диктофона, но никак не наказывает человека, причинившего вред невинному ребенку", прокомментировал ситуацию Котлинский. Он также заявил, что журналист, записавший исповедь - в прошлом тоже католический клирик - от Церкви отлучен быть не может, так как уже к ней не принадлежит. "Тайна исповеди - правило для священников, а сами исповедующиеся могут говорить о ней, не боясь никаких канонических санкций", - подчеркнул редактор газеты.