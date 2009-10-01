В Германии закроют 54 католические церкви

Епископство Хильдесхайм (Hildesheim) в Нижней Саксонии (Германия) приняло решение в целях экономии и сокращения расходов закрыть 54 церкви, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на заявление епископа Норберта Трелле (Norbert Trelle).

Изначально планировалось закрыть 80 церквей, однако после переговоров с местными жителями и властями список сократился.

Епископ Трелле назвал закрытие церквей болезненным, но необходимым.

По его словам, это связано с недостатком средств. Потребность в инвестициях составляет 115 миллионов евро. Церкви должны быть закрыты не позднее 2020 года. К этому времени будет принято решение, что делать со зданиями: сносить или использовать в других целях.

Не исключено, что некоторые из церквей могут быть переданы евангелическим или православным конфессиям. Передачу или продажу зданий сектам или мусульманам в епископстве Хильдесхайм категорически исключают.

Всего, как отмечается, в Нижней Саксонии и Бремене располагается 377 католических церквей.