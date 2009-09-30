24 человека погибли в результате обрушения церкви в Непале
09:19, 30 сентября 2009Мир
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Еще 60 человек ранены
Как минимум 24 человека погибли и более 60 получили ранения в результате обрушения церкви в городе Дхаран (Dharan) в Непале, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на Associated Press.
В церкви, обрушившейся рано утром в среду, 30 сентября, ночевали участники христианской конференции, сообщили представители местной полиции, добавив, что в числе погибших 17 женщин и четверо детей. Обстоятельства происшествия выясняются.
Город Дхаран расположен на востоке Непала в 400 километрах от столицы страны - Катманду.
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