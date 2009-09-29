Силы KFOR усилили охрану сербского монастыря Высокие Дечаны в Косово

Представители КFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово) усилили охрану сербского монастыря Высокие Дечаны.

Данные меры были приняты после угроз, которые братия обители получила от ветеранов албанской армии освобождения Косово (UÇK), - заявил иеромонах Савва (Янич). Об этом сообщает Седмица.ru.

По словам иеромонаха, угрозы боевика UÇK Абдия Мусколая международные представители в Косово восприняли весьма серьезно. Мусколай потребовал прекратить строительство стены, которая ограждает землю вокруг монастыря, и разрушить уже построенное, иначе "ветераны UÇK не будут ответственны за эскалацию ситуации".

На сайте albaniapress.com Мусколай обвинил монастырь Высокие Дечаны в том, что обитель якобы узурпировала землю вокруг нее, причем сам монастырь, по его мнению, построен на "земле Хака Кучи Дечанского". Согласно фантазиям боевика, "сербы в позднем средневековье, а особенно во второй половине XIX и в начале XX века скрыли и уничтожили тысячелетние следы албанской культуры".

По мнению отца Саввы, после таких слов албанских экстремистов и их угроз монастырю не приходится и говорить о каком-либо уменьшении численности КFOR.