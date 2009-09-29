В Великобритании супружеская пара вынуждена продать свою ферму для того, чтобы заплатить £230 тыс за ремонт церкви, где венчались родители Шекспира, пишет The Daily Mail. Супруги Уэлбанк из городка Астон Кэнтлоу графства Уорикшир решили продать свой участок, который находится рядом с церковью XIII века, после того, как проиграли судебное разбирательство, тянувшееся около 18 лет. В соответствии с законом времен Генриха VIII, владельцы этой фермы несут ответственность за состояние церкви Святого Джона баптиста (Иоанна Крестителя). Теперь пара должна оплатить счет за ремонт церковного алтаря и самого здания.