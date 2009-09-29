Британская пара заплатит &#163;230 тыс. за ремонт церкви, где венчались родители Шекспира

18:11, 29 сентября 2009
Мир
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Согласно закону времен Генриха VIII

В Великобритании супружеская пара вынуждена продать свою ферму для того, чтобы заплатить £230 тыс за ремонт церкви, где венчались родители Шекспира, пишет The Daily Mail. Супруги Уэлбанк из городка Астон Кэнтлоу графства Уорикшир решили продать свой участок, который находится рядом с церковью XIII века, после того, как проиграли судебное разбирательство, тянувшееся около 18 лет. В соответствии с законом времен Генриха VIII, владельцы этой фермы несут ответственность за состояние церкви Святого Джона баптиста (Иоанна Крестителя). Теперь пара должна оплатить счет за ремонт церковного алтаря и самого здания.

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