В Таллинне откроют площадь имени Патриарха Алексия II

30 сентября 2009 года в 16.00 возле строящегося православного храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» будет открыта площадь имени приснопамятного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Об этом сообщает сайт Эстонской православной церкви.

Почивший 5 декабря 2008 года Святейший Патриарх Алексий II родился в Таллинне и долгие годы прожил в Эстонии. В течение 30 лет он возглавлял Таллиннскую епархию. 30 сентября 2003 года Святейший Патриарх Алексей II в ходе своего визита в Эстонию заложил основу будущего храма, освятил закладной камень и благословил его строителей.

8 декабря 2008 года мэр Таллинна Эдгар Сависаар предложил назвать одну из будущих площадей в Таллине площадью Патриарха Алексия II. Выбор пал на площадь перед строящимся храмом в Ласнамяэ. Данная площадь входит в состав храмового комплекса территории Эстонской православной церкви. Все расходы по благоустройству площади городские власти Таллинна взяли на себя. В свою очередь, Эстонская православная церковь поддержала данный выбор. Было принято решение о внеочередном строительстве водосвятной часовни, фундамента будущей колокольни, части Золотых врат и фундамента ограждения, которые располагаются на данной площади по плану.