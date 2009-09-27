На Храмовой горе произошли столкновения палестинцев с полицией

Израильская полиция использовала свето-шумовые гранаты для разгона палестинцев, которые пытались воспрепятствовать праздничному поклонению иудеев на Храмовой в горе в Иерусалиме в день Йом-Кипура (праздник Судного дня).

Как передает Associated Press, по словам представителя полиции, около 150 палестинцев начали забрасывать иудеев камнями. При разгоне толпы палестинцев легкие травмы получили двое полицейских и два мусульманина.