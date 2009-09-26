Религиозные фанатики в Африке распинают христиан

Члены организации "Армия сопротивления Господня" недавно убили в Судане семь христиан.

При этом шестерых из них пригвоздили к прикрепленным к земле доскам. По словам жителей, обнаруживших их тела в районе города Нзара, это напоминало "сцену распятия", сообщает NEWSru.

Местный епископ обратился к международной общественности с призывом остановить нападения. Он также предписал верующим молиться в течение трех дней.

В рамках акции протеста против бездействия властей состоялся крестный ход, в котором приняли участие 20 тыс. человек. Верующие прошли несколько километров босиком, одетые во власяницы, и посыпали себя пеплом.

Ранее в двух городах Судана у границ с Центрально-Африканской Республикой и Конго также были совершены нападения на христиан. Экстремисты ворвались в церковь Пресвятой Богородицы во время богослужения, осквернили алтарь, святые дары и похитили 17 молодых христиан, один из которых был замучен до смерти, а 13 считаются пропавшими без вести. Примерно в то же время еще 12 христиан были похищены близ города Нзара.

"Армия сопротивления Господня", известная своей жестокостью, базируется на севере Уганды. В 1987 году она объявила войну правительству Уганды, но часто нападает на соседние африканские государства. Культ организации представляет собой смесь местных африканских обычаев и магии.