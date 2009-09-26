Дамаск много делает для укрепления отношений между различными общинами, населяющими страну, и относится с огромным уважением к сирийским христианам. Об этом рассказал в интервью швейцарскому агентству "Apic" архиепископ мелькитской (греко-католической) Церкви Булос Насиф Борхош, сообщает "Благовест-инфо".

77-летний Булос Нассиф Борхош возглавляет епархию Босры и Хаурана на юге Сирии, в области, где соседствуют представители разных религий: христиане, мусульмане-сунниты, друзы. По словам архиепископа, отношения между ними складываются хорошо. Христиане пользуются уважением, продолжил епископ, и потому у них не возникает необходимости эмигрировать, ведь "в Сирии их никто не преследует и не убивает, как это, увы, слишком часто происходит в Ираке".

В благополучии сирийских христиан Борхош видит заслугу правительства Башара Асада. По словам архиепископа, "если только к власти не придут исламские фундаменталисты и правительство останется таким же открытым, Сирия – лучшая страна для христиан".

В то же время Борхош отмечает, что доля христиан в населении страны постоянно уменьшается и в настоящий момент составляет 6-10%. Причем, по мнению архиепископа, причина этого заключается не столько в падении рождаемости среди христиан, сколько в ее росте среди мусульман. Поскольку в исламе распространено многоженство, соотношение между христианским и мусульманским населением Сирии меняется очень быстро.

Булос Борхош родился на юге Ливана в греко-католической семье. В свое время он был послушником в паулинском монастыре в Хариссе, в 1960 году рукоположен в священники и послан на юг Сирии, в Хауран, на тот момент "бедный и сухой" край. До 1967 года Борхош преподавал в школе французский язык и катехизис, затем католические школы были национализированы. Кроме того, катехизис Борхош преподавал и в окрестных деревнях, разъезжая по ним на своем Ленд-ровере; ему помогали сестры милосердия. В 1983 году Борхош был рукоположен в епископы.

В 60-70-х годах он активно занимался сельским хозяйством: копал колодцы и находил артезианские скважины, сажал виноградники и засевал поля, выращивал фрукты и овощи. По его словам, "когда люди увидели, что "оно растет", то начали тоже рыть колодцы, ведь на глубине 90-100 метров есть вода!" Благодаря этим трудам Борхоша часто называют "зеленым епископом".