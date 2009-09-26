Правительство Вьетнама продолжает гонения на христиан

Правительство Вьетнама продолжает жестоко гнать и издеваться над христианами, заставляя их отрекаться от веры в Иисуса, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на Christian Telegraph и MNN.

Многие считают, что причиной роста насилия против христиан стало то, что Вьетнам убрали из списка стран, где есть гонения. Коммунистическое правительство воспринимает любую организованную религию как угрозу государственной безопасности, так как она ослабляет их тоталитарный контроль над населением.

Гонения проявляются в разных формах, в основном под прикрытием «национальной безопасности», поэтому за ними сложно проследить.

Представитель служения Vision Beyond Borders Патрик Кляйн, говорит: «Мы встретились с двадцатью восьмью пасторами и лидерами. Мы задали им вопрос, кому из них угрожала полиция. Каждый человек поднял руку. Их постоянно вызывают в полицию, устраивают допросы и обыски. Их постоянно запугивают и издеваются над ними. Все потому, что они – христиане».

Многие из гонимых христиан пытаются бежать из Вьетнама в соседние страны, но по соглашению правительств, беженцев возвращают обратно во Вьетнам, где их помещают в тюрьмы и пытают. Многие из них редко возвращаются домой, так как погибают в тюрьмах. Но по последним данным, не смотря на все эти гонения, христиане составляют около десяти процентов населения страны.

Служение Vision Beyond Borders сотрудничает с одним из пасторов во Вьетнаме. «После того, как он посетил христиан на севере страны, стало ясно, что они очень нуждаются в Библиях, - говорит Кляйн. - Этот пастор начал молиться, и в тот вечер же мы привезли около 1000 Библий. На что он ответил: а вы можете привезти еще десять тысяч – только срочно?»