В Нью-Йорке откроется грузинский православный храм

В октябре этого года в Нью-Йорке будет открыта новая грузинская православная церковь св. Нины. Как сообщает Грузия Online, на днях здесь прошел благотворительный концерт, на котором были собраны средства на покупку здания под будущую церковь.

На концерте присутствовала и грузинская правительственная делегация во главе с президентом Михаилом Саакашвили.

На мероприятии выступили пианисты - победители международных конкурсов Давид Аладашвили и Наталья Казарян из Тбилиси, а также 13-летний джазмен Бека Гочиашвили и певица Софо Нижарадзе.

В составе грузинской делегации, присутствовавшей на вечере, также находились первая леди Грузии Сандра Руловс и митрополит Батумский и Схалтский Димитрий (Шиолашвили).

"За последнее время за рубежом было открыто много новых епархий Грузинской Православной Церкви, в восьми больших городах мира ведется богослужение на грузинском языке. И у этого есть главная причина - Грузинская Церковь пытается продемонстрировать заботу о своих гражданах, которые проживают далеко от родины", - сказал митрополит Димитрий журналистам.