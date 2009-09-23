В Неаполе кровь св. Яннуария вновь стала жидкой.

"У меня для вас хорошие новости, кровь стала жидкой", с такими словами обратился к верующим архиепископ Неаполя кардинал Крешенцио Сепе.

Как сообщает The New York Times, в минувшее воскресенье в Неаполе состоялась традиционная процессия, во время которой кардинал Сепе вынес из собора две емкости с кровью небесного покровителя города - св. Яннуария. Накануне прелат призвал верующих прикладываться к святыне, не опасаясь заразиться свиным гриппом: "все санитарно-гигиенические меры были приняты", - заверил кардинал Сепе.

В прошлом месяце один человек в Неаполе скончался из-за осложнений свиного гриппа, после чего Церковь была вынуждена запретить верующим целовать реликварий, в котором находятся две стеклянные ампулы с кровью святого. После этого кардинал Сепе созвал комиссию медицинских экспертов, которые пришли к выводу, что прикладываться к ковчегу все же можно, при условии, что соблюдены меры предосторожности. До следующего воскресенья святыня будет открыта для поклонения в неаполитанском соборе. После каждого приложившегося, стекло реликвария будут протирать специальным дезинфицированным платком.

Св. Яннуарий был епископом города Беневенто на юге Италии. Он принял мученическую смерть во время гонений императора Диоклетиана в 305 году по Р.Х. Его мощи покоятся в кафедральном соборе Неаполя, однако самой почитаемой реликвией святого остаются ампулы с его загустевшей кровью. Три раза в год - в декабре, мае и 19 сентября - в день его памяти, кровь св. Яннуария вновь становится жидкой. Это чудо известно с конца XIV века. С XV века возникло поверье, что если кровь осталась густой или стала жидкой лишь частично, это дурное предзнаменование для города.

Святой Престол официально не признает разжижение вещества, хранящегося в ампулах в Неаполе, чудом - подлинность того, что внутри ампул находится кровь, подтвердить невозможно, так как они герметично запечатаны. С точки зрения Ватикана, который приветствует народное почитание св. Яннуария, происходящее с содержимым ампул - "необъяснимый феномен".