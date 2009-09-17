В Лондоне самым популярным именем для младенцев в 2008 году стало имя Мухаммед

В Лондоне и трех других регионах Англии самым популярным именем для рожденных в прошлом году стало имя Мухаммед.

По данным министерства статистики, Мухаммеду уступали даже такие традиционные для страны мужские имена, как Джек, Томас и Дэниел, сообщает британская газета "Дейли телеграф".

Так, в прошлом году в Лондоне 1828 новорожденных получили имя Мухаммед (либо то же имя с другими вариантами написания) и лишь 844 - Дэниел, в Уэст-Мидлендсе 1399 младенцам дали имя Мухаммед, а 768-ми - Джек, на северо-западе страны родилось 1337 Мухаммедов и 1154 Джеков, в Йоркшире и Хамбере - 1255 Мухаммедов и 854 Джека.

В других английских графствах и в Уэльсе имя Мухаммед было третьим по популярности (6591 новорожденный наряду с 8007 Джеками и 7413 Оливерами).

Мухаммед также является одним из самых распространенных имен среди новорожденных в Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене и Осло. Всего же, по оценкам экспертов, в мире сегодня проживают 15 млн. Мухаммедов, что делает это имя самым популярным на планете, отмечает издание.

"Люди выбирают именно это имя из любви к пророку Мухаммеду. Называя его именем детей, они верят, что оно принесет им счастье и достаток", - заявил Муртаза Шибли, представитель Исламского совета Британии.

По данным статистики, мусульманское население страны растет в десять раз быстрее прочих групп: в прошлом году более 2,4 млн. британцев назвали себя мусульманами (четырьмя годами ранее эта цифра была ниже более чем на полмиллиона). В то же время число христиан в стране за последние четыре года уменьшилось более чем на 2 млн. и сейчас составляет 42,6 млн. человек.