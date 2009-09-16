В Швейцарии кладбищенскую часовню превратят в кафе
13:02, 16 сентября 2009Мир
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На ремонт выделено млн.франков
Бывшую кладбищенскую часовню, расположенную ныне на территории парка Елизаветы, городские власти Базеля (Швейцария) решили превратить в гастрономическое предприятие, открыв в ней после капитального ремонта ... кафе.
Об этом со ссылкой на газету "Basler Zeitung" (от 14.09.2009) сообщает Седмица.Ru. Городская газета пишет о дорогостоящем проекте: на ремонтные работы часовни выделено 1,08 миллионов франков. Открытие нового кафе в здании бывшей кладбищенской часовни планируется в 2010 году.
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