В Швейцарии кладбищенскую часовню превратят в кафе

Бывшую кладбищенскую часовню, расположенную ныне на территории парка Елизаветы, городские власти Базеля (Швейцария) решили превратить в гастрономическое предприятие, открыв в ней после капитального ремонта ... кафе.

Об этом со ссылкой на газету "Basler Zeitung" (от 14.09.2009) сообщает Седмица.Ru. Городская газета пишет о дорогостоящем проекте: на ремонтные работы часовни выделено 1,08 миллионов франков. Открытие нового кафе в здании бывшей кладбищенской часовни планируется в 2010 году.