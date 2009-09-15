В Мекке арестованы торговцы местами для молитвы

Два человека задержаны в Саудовской Аравии за то, что за деньги бронировали мусульманам молитвенные места в Великой мечети в Мекке.

Как сообщает BBC, религиозные власти страны стремятся пресечь порочную практику торговли местами для молитвы в мечети, которая зачастую - например, в Рамадан - бывает переполнена.

Бронирование верующими мест в мечети официально запрещено.