В Пакистане сожгли еще одну церковь

11 сентября в городе Джатика, провинции Пунджаб, мусульмане сожгли протестантскую церковь. Причиной для нападения послужили обвинения христиан в осквернении Корана, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на UCA News.

Волнения начались после того, как страницы из священного мусульманского писания были найдены у одного из христианских домов. Сотни мусульман вышли на улицы, блокировали въезд в город и стали требовать наказания для «богохульников».

Вскоре, ситуация вышла из-под контроля и, не способная ничего сделать с разъяренной толпой полиция, попросила христиан не покидать свои дома. В Джатике проживает около 60 христианских семей.

У представителей Церкви другой вариант развития событий. По их мнению, причиной для погромов послужила тайная любовная связь между христианином и мусульманкой. «Родители девушки обнаружили тайные отношения своей дочери и обвинили молодого христианина в надругательстве над Кораном. Мы боимся повторения атак на местных христиан», - сказал в интервью UCA News катехист из Джатики - Франсис Азад.

За текущий год это уже седьмой случай антихристианского насилия в Пакистане.

Так, например, 30 августа в городе Годжра и соседней с ним деревне Кориан (провинция Пунджаб), мусульмане убили 10 христиан, а также сожгли 113 христианских дома и разрушили протестантскую церковь.

Как и в этот раз, причиной для нападения послужили обвинения в осквернении Корана. Мусульмане нашли страницы из своего священного писания у ворот христианского дома и обвинили его владельцев в богохульстве.

Не задолго до этого, 28 августа в городе Кветта, провинции Белуджистан, мусульманские боевики расстреляли шестерых христиан и ранили еще семерых, после того, как они были поставлены перед выбором - «принять ислам или умереть».