Мэр Лондона призвал горожан поститься в Рамадан

Мэр Лондона Борис Джонсон призвал горожан соблюдать пост хотя бы один день в течение мусульманского месяца Рамадан, сообщает Благовест-инфо. По мнению Джонсона, это поможет лондонцам лучше понять своих соседей-мусульман. После поста мэр посоветовал лондонцам побывать в одной из мечетей города.

"Мусульмане бросают вызов традиционным стереотипам, они показали, что они хотят являться и уже являются частью нашего сообщества", - заявил Джонсон, выступая в Лондонском мусульманском центре. Мэр считает, что коренные британцы должны приветствовать это желание и стремиться понять исламскую культуру. "Я призываю всех, особенно в Рамадан, узнавать больше об исламе, больше понимать и учиться", - сказал градоначальник.

В течение месяца Рамадан мусульмане должны поститься от рассвета до заката. В этом году Рамадан заканчивается 20 сентября. Мусульманское население Великобритании насчитывает около 1,6 млн. человек.