В Перу нашли жертву доинкского ритуала

Совместная японско-перуанская археологическая экспедиция обнаружила на севере Перу погребение принесенной в жертву женщины, совершенное за 800-900 лет до нашей эры, то есть задолго до цивилизации инков. Жертве было около 30-40 лет, ее рост составлял 155 сантиметров. Археологи окрестили ее «Дама из Пакопампы» (Dama de Pacompampa, по месту раскопок), сообщает AFP.

Агентство, ссылаясь на археолога Юдзи Секи из Национального музея Этнологии в Осака, пишет, что погребение расположено в центре церемониального комплекса Пакопампы. Женщину похоронили в скорченном положении, причем уцелела веревка, которой были связаны ее ноги. Вокруг ее тела были разложены золотые предметы, в том числе серьги, подвески, ожерелья и блюда, а также керамика и украшения из морских раковин. Последнее обстоятельство примечательно, поскольку Пакопампа находится далеко от моря и высоко в горах, а контакты между прибрежными и внутренними районами в ту эпоху были нечастыми.

Пакопампа находится в провинции Чота, регион Кахамарка, что на севере Перу.