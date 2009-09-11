В Дании развернули кампанию против строительства мечетей

Проправительственная Партия датского народа инициировала кампанию против строительства мечетей, сообщает Благовест.инфо.

В ряде местных СМИ появились статьи, в которых говорится, что финансирование мечети будет идти из «Ирана с его террористическим режимом», а финансирование еще одной мечети в столице - из «Саудовской Аравии с ее диктатурой».

Кампания была развернута после того, как недавно городская управа Копенгагена одобрила проект строительства первой в стране мечети. Партия датского народа намерена добиваться проведения референдума по этому вопросу.

Между тем заместитель мэра Копенгагена Клаус Бондам не согласен с партией и считает, что мечеть станет «символом Копенгагена как мультикультурного города».

Копенгагенская мечеть высотой 24 метра с 32-метровыми минаретами будет возведена местной шиитской общиной на месте бывшей фабрики, а на ее строительство потребуется 5,4 до 6,7 млн. евро, сообщает Swedishwire.com.

В Дании в настоящее время проживает 200 тыс. мусульман, что составляет примерно 3,5% от ее населения, - это вторая по величине религиозная община в стране после государственной Лютеранской Церкви.

Несколько лет назад датская газета опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало волны протеста в целом ряде мусульманских стран, с тех пор отношения этого государства с исламским миром были достаточно напряженными.