Сейм Латвии не включил православное Рождество в список государственных праздников

Сейм Латвии, рассматривая в четверг в окончательном чтении поправки к закону о праздничных и памятных датах, решил не включать в их перечень православное Рождество.

Как сообщает Седмица.Ru, до принятия решения по этому вопросу среди парламентариев возникли разногласия. Так, депутаты от национал-радикального объединения "Отчизне и Cвободе" выступали против, депутаты от партии "За права человека в единой Латвии" и объединения "Центр согласия" - за.

Ранее Ина Друвиете, член комиссии по правам человека и общественным делам, отвечавшей за подготовку этого документа, указала на недопустимость того, чтобы религиозные праздники объявлялись государственными. Она утверждала, что Рождество, которое празднуется в Латвии с 24 по 26 декабря, и является выходными днями, не ассоциируется с какой-то конкретной конфессией.

Это уже не первый случай, когда сейм Латвии отвергает предложение объявить выходными днями 6 и 7 января.