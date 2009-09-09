За отход от мусульманских традиций убивают 5 тыс человек в год

Каждый год 5 тысяч человек в мире погибают в результате "убийств чести", которые совершаются в качестве мести за нарушение мусульманских норм.

Статистика "убийств чести" приводится в докладе, подготовленном экспертами Организации Объединенных Наций, передает NEWSru.com со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В свою очередь, в Совете Европы сообщили, что данная практика в последнее время участилась в таких странах, как США, Франция, Швеция, Нидерланды, Великобритания и Турция.

Причем среди жертв есть и обращенные из ислама христиане, отмечается в докладе ООН.

Из западноевропейских стран лишь во Франции, где проживает самое большое в Европе число мусульман, активно развита система защиты от "убийств чести". Речь идет о специальных центрах, где можно получить консультацию и убежище.

Среди нашумевших подобных расправ, совершенных за последние годы, газета приводит убийство в Лондоне 20-летней беженки из Ирака ее отцом и дядей, сожжение заживо 17-летней девушки в пригороде Парижа, избиение до смерти 20-летней девушки ее братом в Турции за то, что она сделала аборт.

В последние два месяца в прессе появляются сообщения о 17-летней христианке из США Рифке Бари, которая бежала в июле из штата Огайо от родителей-мусульман, собиравшихся ее убить "за богоотступничество". В настоящее время она скрывается в семье пастора во Флориде.

Несмотря на то, что в 1990 году в Каире представители 54 мусульманских стран подписали Декларацию о правах человека в исламе, которая допускает применение суровых норм шариата только в исключительных случаях, в большинстве стран по-прежнему практикуются пытки, насильственное вступление в брак и "убийства чести".