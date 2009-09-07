В Норвегии создали украинскую православную общину

В городе Берген, который расположен на западе Королевства Норвегии, было создано украинскую общину.

После Божественной литургии, которую возглавил настоятель Свято-Богоявленской парафии священник Дмитрий Останин, пришедшие на богослужение украинцы решили создать украинскую организацию на западе Норвегии. При участии священника было проведено организационное собрание, утвержден Устав союза, избран совет, сообщает сайт УПЦ .

Это уже не первая украинская община в Норвегии. В Осло уже длительное время существует и успешно функционирует Украинское общество в Норвегии. При поддержке Посольства Украины в Норвегии, организация устраивает разнообразные мероприятия для создания позитивного имиджа Родины в Европе и для объеденения украинцев за рубежом.

Теперь таких православных братств в Норвегии два - в Осло и в Бергене. Необходимость создания последнего именно на западе Норвегии предопределена, в частности, тем, что именно здесь сосредоточено большое количество предприятий, на которых работают наши соотечественники. Наличие украинской среды и мночисленной диаспоры в Бергене, и в целом на западе Норвегии, должно предотвратить слишком скорую ассимиляцию украинцев заграницей и сохранить их национальную самоидентичнисть. Именно для этого и был создан Союз украинцев на западе Норвегии.