Христиане Сакраменто против дня «мученика за права геев»

Христиане в калифорнийском городе Сакраменто, пытаются остановить законопроект, который предлагает праздновать в школах день Харви Милка, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Харви Милк был первый открытый гей, избранный на политический пост в США. Также он был известен тем, что совращал малолетних мальчиков. В его биографии написано, что он постоянно всем врал и дружил Джимом Джонсом, который был главой культа Храм Людей и потряс мир тем, что покончил жизнь самоубийством, предварительно уничтожив группу присланных Конгрессом инспекторов. Несмотря на свою короткую карьеру в политике, Милк стал иконой в Сан-Франциско, был назван «мучеником за права геев»

«Харви Милка пытаются выставить как мученика-героя. Гея, которым должна гордиться вся Калифорния. Мы просим губернатора наложить вето на этот законопроект, когда он к нему прийдет», - говорит правозащитница из Сакраменто.

В данный момент гей-лобби и племянник Харви Милка, который тоже гей, наседают на губернатора, чтобы он подписал этот законопроект, и если он будет подписан - это означает, что один день в мае будет выделен как праздник для всех школ в честь Харви Милка. В школах будут проходить парады и разные другие мероприятия в честь его и ему подобных «мучеником за права геев».