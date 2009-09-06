Патриархия просит не "смаковать" детали кончины Алексия II

В Московской патриархии призвали не спекулировать на тему о возможных причинах и обстоятельствах смерти патриарха Алексия II.

"Все это смакование деталей, выдвижение гипотез - от лукавого", - заявил глава пресс-службы патриархии священник Владимир Вигилянский.

Так он прокомментировал слова профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева, которые привели в пятницу ряд СМИ. По информации отца Андрея, Алексий II мог скончаться от удара затылком об стул, в результате которого перебил вену.

Однако этого, по словам протодиакона А.Кураева, никто не услышал, поскольку внутренние покои патриарха в его подмосковной резиденции в Переделкино, которые он к тому же на ночь запирал изнутри на ключ, имели полную шумоизоляцию от остального здания.

Тем временем отец Владимир заявил, что ему не известны конкретные обстоятельства кончины патриарха Алексия.

"Однако вне зависимости от конкретных обстоятельств его смерти, это была своего рода "плата" за ту свободу, которую он "выторговал" у окружения", - сказал священник.

Он пояснил, что патриарх Алексий "был всегда на виду, в окружении людей, и единственное, что он отвоевал у своего окружения, это ночь".

"Он не допускал ночью к себе в покои (в Переделкино) никого, чтобы можно было помолиться и побыть одному хотя бы ночью", - сообщил собеседник агентства.

По словам отца Владимира, в покоях патриарха Алексия не было "тревожной кнопки, потому что патриарх, как говорят, был против".

Алексий II скончался на 80-м году жизни утром 5 декабря 2008 года в своей резиденции в подмосковном Переделкино. В последние годы он испытывал проблемы с сердцем и незадолго до кончины проходил обследование за границей.

Интерфакс

