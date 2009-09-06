В Иране готовится казнь двух женщин, обратившихся в христианство

Смертная казнь грозит 27-летней Мерием Ростамбур и 30-летней Марзиех Эзмеиламбад - иранкам, обратившимся в христианство. Как сообщает

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(русский перевод сообщения появился 4 сентября в "Живом журнале"), они были схвачены еще весной этого года на своей квартире, где полиция обнаружила Новый Завет.

Сейчас женщины содержатся в тюрьме Тегерана, подвергаясь там пыткам и унижению - в частности, их подвергают регулярным физическим наказаниям пять раз в день. Сначала их содержали в одной камере с 25 другими узницами, затем изолировали, завязав им глаза.

По законам Ирана, предполагающим тюремное заключение или смертную казнь при отказе от ислама, во время пятикратной молитвы мусульман в течение дня узницы должны бичеваться, а количество пищи и воды для них - постепенно уменьшаться, пока они ни вернутся в ислам.

9 августа состоялось первое заседание суда по делу Ростамбур и Эзмеиламбад. Прокурор категорически настаивал, чтобы женщины отказались от своей веры, однако подсудимые заявили, что не жалеют ни о чем и не откажутся от своего выбора веры во Христа.