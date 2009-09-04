Православие и мир. Суровая зима, гора Явор, закованная в лед и снега, пустынное место, давно покинутое людьми. Но если вы хорошо прислушаетесь, то в тишине, которую приносят сумерки, сможете услышать шаги. Они словно сливаются с природой. Это монах Амвросий, который является настоятелем и единственным монахом монастыря Ковиле.

А это волк, настоящий волк. Точнее, это волчица. Она безошибочно обходит препятствия, прячется от людей, но след в след идет за молодым ковильским настоятелем. Вот так. Монах и волк. Этого достаточно для рассказа.

Монах рассказывает: «Альфа была очень маленькая, ей было не больше 15 дней, только глазки открылись, когда мне ее принесли. Так все и началось… Потом мы понемногу знакомились, я ее кормил. Она росла, мы все больше доверяли друг другу. Сейчас ей уже семь месяцев. Она еще маленькая, потому что волк становится зверем в два года. Так что ей расти еще год с лишним».

Эту любовь, дружбу, жизнь мы снимаем у монастыря Ковиле, затерявшегося среди холмов исполинского Явора, примерно в 30-ти километрах от Иваницы, древнего монастыря, воздвигнутого в 12 или конце 13 века. Он состоит из двух церквей, одна из них посвящена святому архангелу Гавриилу, другая – святителю Николаю Мирликийскому. Церковь архангела Гавриила находится в пещере, и относится к пещерному виду церквей скитского типа. История говорит, что в этом монастыре находилось монашеская школа.

Монах Амвросий: Как вы видите, температура здесь не понижается, как в той церкви, которая снаружи. Она всегда одна и та же – стены скалы удерживают эту температуру постоянно.

Диктор: Когда здесь было много монахов?

М.А.: Некоторые пишут, что здесь была даже монашеская школа, но множество рукописей уничтожено и точные данные утеряны, многое основывается на предположениях. Но говорят, что здесь была школа, и даже то, что та церковь такая большая, говорит о том, что было много народа, если возникла необходимость в такой церкви. Этой маленькой пещерной церковки было недостаточно.

Д.: А сейчас один монах?

М.А.: Да, а сейчас один монах, который обучает волка.

Сейчас это дом иеромонаха Амвросия, он здесь один, но не совсем… На пороге восстановленного братского корпуса древнего монастыря – верное животное, волчица Альфа.

Д.: Откуда такая любовь, откуда вообще у тебя такая любовь к животным?

М.А.: Я сам еще не понимаю этого, я все еще в поисках ответа на этот вопрос. Когда я был ребенком, у меня не было животных, никогда не было ни щенка ни котенка – никого. И потом, когда я пришел в эту пустыню, в это дикое место, появилось особое отношение к природе. И так это началось. Ежик, волк, орел, ворона, лисицы и другие животные. Зверь обладает той полной гармонией с природой, в то время как прирученные животные уже привыкли к человеку, к другому образу жизни. Дикие звери в природе – в полной гармонии с ней, в равновесии с ней, и мы можем многому у них научиться.

Когда вы приблизитесь к природе, бережно протяните ей руку и дадите ей душу, и, прежде всего, будете уважать и соблюдать существующий в ней порядок, тогда не будет ничего невозможного. У настоятеля Амвросия есть и другие друзья.

Житель: Кроме волка у отца Амвросия были и орел и ворон. Я здесь каждый день с ним и я удивлялся… Орел улетает куда-то и его по два дня не бывает. Смотрю, на третий день летит орел, делает круг над о.Амвросием, спускается, общается с ним, о.Амвросий кормит его. Потом орел снова улетает в горы. День-два – и все повторяется. Так же и с вороном. Но ворон не улетал так надолго, он всегда был где-то поблизости от монастыря. По сравнению с орлом, он всегда был где–то рядом, но все равно был совершенно свободен.

М.А.: Это главное свойство любви – свобода. Тому, кого ты любишь, даешь свободу, и если он к тебе вернется – значит, он тебя действительно любит. Как говорит китайская пословица – открой двери клетки, чтобы птица к тебе вернулась. Поэтому единственное условие любви – свобода. А мы, как правило, имеем какое-то болезненное собственническое отношение, чтобы это было только наше, ничье больше. Отпускаешь того, кого любишь, даешь свободу – и он, если в самом деле тебя любит, будет здесь, с тобой, а если уйдет – то уйдет. Ты все равно его любишь. Хотя мы слабы, ранимы, но учимся постепенно.

Житель: О.Амвросий приручил еще и лисицу, орла, сокола, ласку, у него даже гадюка была, ворона. Его любовь к этим животным действительно велика, и я вижу, как ему удается находить общий язык. Это в самом деле удивительно.

М.А.: Да, им странно, удивительно, что человек со зверями, что его вообще это интересует, и животные приходят к нему. Но снова скажу: я сам еще не нашел ответ на многие вопросы. И когда меня спрашивают, я некоторые вещи просто не могу объяснить, остается какая-то тайна, которую я не могу выразить словами.

Радиотелевидение Сербии, перевод с сербского Светланы Луганской