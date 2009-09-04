В Литве начался католический молодежный поход

В Литве в пятницу, 4 сентября, под пение псалмов и народных песен начался традиционный, уже седьмой по счету, католический молодежный поход с Горы крестов в Шилуву.

Как передает «БалтИнфо», в мероприятии, по предварительным подсчетам, приняли участие более тысячи человек - скауты, францисканская молодежь, монахи, молодежь из епископских центров и приходов, а также военные. Походом руководил шауляйский епископ Эугениюс Бартулис.

Напомним, что литовский городок Шилува знаменит тем, что здесь в 1608 году Дева Мария явилась маленьким пастушкам. На сегодняшний день в городке с того времени сохранилась лишь одна лачуга. Это строение уже в годы независимости купила проживающая в Бостоне американка Альбина Малхерн. Так как подобного памятника нет больше нигде в мире, Шилувское самоуправление надеется, что он привлечет не только паломников, но и светских туристов.

Молодежный поход с Горы крестов в Шилуву длится 3 дня, за это время пилигримы проходят около 70 км. В прошлом году в паломничестве приняли участие 1,4 тысячи человек.

Гора крестов - святыня в Литве, расположенная в 12 километрах от города Шауляй, по дороге Калининград - Рига. Она представляет собой холм, на котором установлено множество крестов, общее их число составляет приблизительно пятьдесят тысяч.

Несмотря на внешнее сходство, Гора крестов не является кладбищем. По народному поверью, тому, кто оставит на Горе крестов свой крест, будет способствовать удача. Одно распятие было установлено Папой Римским Иоанном Павлом II во время его визита в Литву 7 сентября 1993 года.

Сейчас на горе устанавливают кресты не только католики, но и представители других христианских конфессий. Кроме того, недавно здесь появился символ другой, нехристианской религии - на одном из почетных мест был установлен позолоченный иудейский шестигранник.