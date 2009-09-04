В Латвии состоится молитва за Балтийское море

Клуб защиты окружающей среды (КЗС) проведет в Юрмале очередную молитву на берегу Балтийского моря. Молитва призвана привлечь внимание общественности к проблеме моря, сообщает Благовест-инфо..

Активисты КЗС сообщили, что в течение последних 100 лет Балтийское море стало самым грязным в мире. По данным «зеленых», более 70 000 квадратных километров Балтики уже признано «мертвой зоной». На этой огромной загрязненной территории не живет ни один микроорганизм. Однако море продолжают загрязнять.

«Помолимся! За жизнь и за чистое море, ведь, если не будет Балтийского моря, не будет и Латвии. И это главное, о чем нам всем надо помнить», - заявили организаторы акции, призвавшие принять участие в молитве всех, кому небезразлична судьба Балтики.