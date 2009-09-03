В Австралии выпущена Библия для полицейских

Библейское общество Австралии выпустило специальную "Библию полицейского", сообщает Благовест-инфосо ссылкой на ENI.

Библия, 3 тыс. экземпляров которой уже были напечатаны, предназначается для офицеров полиции самого густонаселенного австралийского штата - Нового Южного Уэльса.

В специальном издании есть молитва, которую полицейским рекомендуется читать, изображения стражей порядка за работой, а также страницы, посвященные обязанностям полицейских и этическим правилам их работы.

"Я уверен, что "Библия полицейского" окажет влияние на многие поколения" служителей закона, - заявил глава полиции Нового Южного Уэльса Эндрю Шипоне.

Библию планируется разослать всем 107 капелланам, служащим при полиции штата, а также вручать каждому выпускнику полицейской академии.

Пастор Маркку Котила, глава Объединенных Библейских Обществ, пояснил ENI, что выпуск изданий Библии, предназначенной для отдельных профессиональных или других групп, в последние годы стало обычной практикой. Эти издания обычно сопровождаются дополнительными молитвами и материалами, которые могут пригодиться читателям в работе или повседневной жизни. В разных странах мира уже есть "Библия солдата" и "Библия парламентария". После событий 11 сентября 2001 года в США была выпущена специальная Библия те тех, кто потерял близких людей в результате терактов.