Китайская монахиня передвигает автомобили с помощью своих собственных волос

Монахиня из китайского города Кайфен, владеющая боевым искусством кунг-фу, протащила восемь автомобилей на расстояние в 30 метров с помощью своих собственных волос. Об этом сообщает Независимая Газета. Первоначально 52-летняя женщина собиралась передвинуть машины на 100 метров, однако заявила, что не огорчена и таким результатом. Она также сообщила, что успехами в кунг-фу обязана силе своих волос. Однако после шоу китаянке пришлось обрить голову, чтобы привести свой внешний вид в соответствие с образом монахини.