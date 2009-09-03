Религия затормозила развитие США?

gzt.ru. Религиозность не только не способствует процветанию общества, но и мешает ему – к такому выводу пришел американский ученый Пол Грег в ходе своего исследования. США оказались самым религиозным и самым неблагополучным государством из развитых стран, исследованных ученым.

Влияние религии на общество – крайне деликатная тема, которая часто вызывает споры не только среди социологов, профессионально занятых этой проблемой. Серьезные исследования или обширные публицистические обзоры пытаются составлять и те, чья область профессиональных интересов весьма далека от религии. Автор исследования Пол Грег, изначально получив биологическое образование, специализировался на изучении тероподов – хищных динозавров. Он написал и собственноручно проиллюстрировал несколько посвященных ископаемой фауне книг, а в 2000-х годах занялся и весьма странным для биолога делом – изучением роли религии.

В своей последней работе, опубликованной в журнале Evolutionary Psychology, он утверждает что как минимум для американского общества религия служит своего рода тормозом и сводит на нет эффект от ряда социальных программ по снижению преступности, числа ранних беременностей и увеличению продолжительности жизни.

Стоит ли верить священникам?

В свете культурных реалий США и Европы причины, по которым исследователь решил взяться за столь деликатную тему, понятны. Конфликт религиозных конфессий со светскими организациями в Штатах развивается куда более остро, чем в нашей стране, а потому быть в стороне от его развития весьма сложно. Впрочем, и у нас проявить незаинтересованность в этом вопросе вряд ли получится: взять хотя бы развернувшуюся полемику вокруг преподавания в школах России основ православной культуры или дебаты вокруг абортов.

Представители практически каждой конфессии утверждают, что нравственное благополучие общества тесно связано с религиозностью и без веры в Бога ни о какой морали говорить не приходится. Но когда настойчиво звучат требования преподавать в школах креационизм или, к примеру, запретить аборты для всех граждан, возникает вопрос о том, какие есть независимые подтверждения того, что религия действительно может оздоровить общество?

Как измерить духовность?

Исследовать нравственное благополучие общества, конечно, задача нетривиальная. Некоторые ученые, включая и самого Грега, считают, что адекватной мерой общественной морали является совокупность разных показателей: преступность, число убийств и самоубийств, абортов среди подростков, количество заражений сифилисом и гонореей, уровень коррупции. Логично предположить, что чем эти показатели выше, тем хуже обстоят дела с моральными установками у граждан. А чтобы измерить уровень религиозности, можно прибегнуть к опросу на тему, как часто население посещает культовые учреждения или как сами люди оценивают свои религиозные убеждения.

Например, британский социолог Томас Рис выяснил, что частота посещений культовых учреждений в самых разных конфессиях (от буддистов до мусульман-суннитов) согласуется с уровнем социальной незащищенности. Чем больше в стране коррупция и чем небезопаснее выходить на улицу, тем чаще граждане обращаются к божественным силам.

Пол Грег на этом не остановился, и в свой опросник добавил следующие вопросы:

- верите ли вы в существование ада и рая; – верите ли вы в Бога; – считаете ли вы, что Библию надо понимать буквально; – верите ли вы в загробную жизнь?

Надо подчеркнуть, что все эти вопросы являются осмысленными только для различных направлений христианства. Поэтому исследование проводилось в 17 странах, где христианство является наиболее распространенной религией. Исключение составила только Япония с ее синтоизмом.

Что нашли?

Результат сопоставления данных опросов, в том числе проведенных ранее, со статистикой по преступности, венерическим заболеваниям, суицидам и числу заключенных оказался схожим с теми, что уже были выявлены раньше. Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, были признаны самой неблагополучной страной из 17 выбранных государств, а с другой – и самой религиозной страной в мире.

Наиболее благополучными оказались шведы и норвежцы, у которых уровень религиозности был одним из самых низких. Остальные страны заняли промежуточное положение. В целом закономерность удается проследить четко: чем выше религиозность, тем ситуация хуже практически по всем показателям.

Выводы

По мнению Грега, изучившего все аспекты вопроса и опубликовавшего свою статью в журнале Evolutionary Psychology, именно религиозная консервативность – это то, что мешает США использовать в полной мере свое экономическое преимущество.

В США, так же как и в России, часто обвиняют в росте преступности приезжих. Более того, иностранцев в Штатах даже больше (свыше 10% населения). Но есть ведь и страны с сопоставимым показателем и лучшей обстановкой. Возможно, причина в соседстве нескольких разных групп внутри одной нации – выходцев из Европы, негров и латиноамериканцев? Нет, убежден ученый, приводя в пример Канаду, в которой культурная разнородность даже выше. Может, причина в уровне дохода? Опять мимо, хотя связь материального неравенства с благополучием общества прослеживается при этом довольно четко.

Пол Грег, ссылающийся на ряд работ профессиональных социологов, считает, что вера в буквальное прочтение Библии, отрицание теории эволюции и признание загробной жизни приводят к тому, что жить становится хуже.

Кроме того, верно и обратное утверждение: чем выше уровень жизни, измеренный не только в доходе, но и в уровне безопасности, продолжительности жизни и детской смертности, тем больше процент агностиков и атеистов. В последние десятилетия, кстати, в США процент неверующих стабильно увеличивался вместе.

Алексей Тимошенко