Немецкие и польские католические епископы призвали к примирению в Боге

Немецкие и польские католические епископы 25 августа выпустили совместное заявление в связи с 70-летием со дня начала Второй мировой войны, сообщается в пресс-релизе немецкой Конференции католических епископов.

"В наше время уходит поколение, пережившее Мировую войну, а с ним и очевидцы. Также поколение отворачивается от каждого, кому хватает мужества произнести слова покаяния и прощения и открыть новую главу в истории наших народов.В этой ситуации важно, чтобы послевоенные поколения получили и сохранили соответствующие представления о Мировой войне... Мы знаем: мир зависит от каждого: от нашей воли, нашего поведения, наших слов и жестов, от нашей способности признать вину и простить, а также от того, сможем ли мы смотреть в будущее или останемся заложниками прошлого", - говорится в заявлении.

Авторы заявления называют любую войну "катастрофой для аутентичного гуманизма", цитируя послание Папы Иоанна Павла II.

"Немецкие и польские епископы совместно осуждают военные преступления; мы также совместно осуждаем высылки. При этом мы никогда не забудем внутреннюю связь и последовательность событий.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто несмотря (или как раз из-за) своего страшного опыта, начиная с 1945 года, работал над примирением наших народов и всех европейских наций ", - продолжают авторы заявления.

"Будучи простившими людьми, которые все время продвигаются по пути прощения, мы хотим таким образом принести миру свидетельство новой культуры мира, культуры истины, справедливости и любви... Наша надежда на окончательное примирение между нашими народами в рамках Европейского сообщества лежит в Боге, Который подарил нам мир в Иисусе Христе", - заканчивают свое послание немецкие и польские католики.

С немецкой стороны Заявление подписал председатель немецкой Конференции католических епископов архиепископ Роберт Цолич, а с польской – глава польских католиков архиепископ Йозеф Михалик.