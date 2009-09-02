Елизавете II передадут документ, повлекший раскол в католицизме

Сегодня, 2 сентября королеве Великобритании Елизавете II передадут из секретных архивов Ватикана экземпляр обращения Генриха VIII в Рим о расторжении брака с его первой женой Екатериной Арагонской, сообщает Украина Православная со ссылкой на Интерфакс.

Этот документ содержит прошение английских пэров папе Клименту VIII о разводе короля и является исторически важным, так как понтифик его не подписал, после чего Генрих порвал все отношения с Римом, основав Англиканскую церковь, главой которой стал правящий в Британии монарх.

Эта пергаментная рукопись 95 см длиной и 46 см шириной датируется 1530 годом, она содержит 81 красную восковую печать и помещена в оловянную шкатулку, пишет британская газета «Таймс».

Обычная репродукция этого документа стоит 50 тыс. евро, а бесценный оригинал, иногда выставляемый на обозрение, хранится у заведующего секретными архивами Ватикана монсеньора Серджио Пагано.

Пергамент весит 2,5 кг и помещен в специально сделанный контейнер из муранского стекла, первоначальный же деревянный контейнер с двойной крышкой не сохранился.

Вторая копия документа хранится в национальных архивах в лондонском районе Кью, но в ней отсутствуют восковые печати, и она местами плохо читается.

Генрих VIII добивался развода с Екатериной Арагонской, от брака с которой родилась будущая королева Мария «Кровавая». Причиной развода стало то, что Екатерина не родила королю сына. Добившись своего ценой разрыва с Римом, Генрих женился на Анне Болейн, которая, однако, тоже не подарила ему наследника, однако от их брака родилась будущая королева Елизавета I.