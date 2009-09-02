Религия в мире: обзор событий за неделю (24.08 -30.08)

Татьянин день. Кто стал новым председателем Всемирного Совета Церквей? Почему разгорелся конфликт между лютеранами и методистами? Каковы перспективы преподавания религии в румынских школах? - об этом сообщают иностранные СМИ.

Избран новый председатель Всемирного Совета Церквей (ВСЦ)

В Женеве с 26 августа по 2 сентября проходит встреча Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), за событиями которой следит Christian Post. Главные темы - выбор места проведения следующего заседания ВСЦ, которое планируется на 2013 год, а также избрание нового генерального секретаря организации. Последний вопрос был решен в первую очередь - уже в четверг 27-го новым главой ВСЦ стал 48-летний норвежский пастор Олав Фюксе Твейт. С 2002 года он был генеральным секретарем совета по экуменическим и международным отношениям Евангелической Церкви Норвегии.

ВСЦ - экуменическая организация, объединяющая 349 протестантских, англиканских и православных Церквей, представленных более чем 560 миллионами христиан в 110 странах мира.

Лютеране и методисты: первые дни в союзе

Как сообщает Christian Post, несмотря на заключенный 21 августа между американскими Евангелической Лютеранской Церковью и Объединенной Методистской Церковью договор о евхаристическом общении (первый в истории последних), между ними разгорелся конфликт по поводу недавнего решения первых рукополагать гомосексуалистов в священный сан. Методисты заявили, что у себя они не допустят ничего подобного. Кроме того, по их пояснениям, договор об общении подразумевал не полное слияние, а только взаимное признание лютеранами и методистами истинности совершаемых у них крещения и евхаристии и согласие на сотрудничество. Две организации также могли меняться священниками: лютеранин мог быть направлен на служение в методистский приход и наоборот. Однако теперь методисты не собираются принимать у себя новых лютеранских пасторов-гомосексуалистов. В прошлом году высший законодательный орган методистов уже подтвердил, что однополые отношения «несовместимы с христианским учением».

Среди лютеранских пасторов также начинает формироваться оппозиция своему руководству. Так, пастор Ричард Махан из Чарльстона демонстративно убрал с вывески с названием своего храма слово «лютеранский»: «Я сделал это, потому что мне стыдно. Стыдно за то, что сделали с Церковью, которую я любил все эти 40 лет. Мы говорим «добро пожаловать» всем грешникам, но не греху. Нигде в Библии не говорится о том, что можно заключать однополый брак». Воскресная проповедь пастора на эту тему была встречена аплодисментами нескольких сотен его прихожан.

В Сомали произошло вооруженное столкновение исламистов

Могадишо, 24 августа.

Как сообщает Osservatore romano, по меньшей мере шесть граждан были убиты в новых столкновениях исламистов с правительством в столице Сомали Могадишо, их поддерживали миротворцы, представителями Африкансокго союза. Столкновения начались вечером в субботу в Ходане и Хольдаваге, двух кварталах на юге столицы. Обе стороны обвиняли друг друга в том, что они первыми начали вооруженное столкновение. Согласно данным местных госпиталей, примерно семнадцать человек было ранено, двое из них скончались по дороге в госпиталь. Правительство Сомали сообщило о большом количестве жертв среди повстанцев.

Патриах Румынский: право на религиозное образование имеет каждый школьник

Бухарест, 24 августа. Религия должна стать обязательным предметом в средних школах Румынии: это требование было выдвинуто Патриархом Румынским Даниилом в открытом письме, обращенном к главе государства Траяну Бэсеску, сообщает Osservatore romano.

Патриарх Православной Румынской Церкви в своем послании подчеркнул, что «для того, чтобы ввести в средних школах преподавание религии, предложенное президентской комиссией по делам образовательной политики, необходимо подтвердить, что религия не станет обязательным для всех предметом, а также не будет иметь официального статуса». Однако Патриарх Румынский подчеркнул, что право на религиозное образование имеет каждый, в том числе школьник, согласно Конституцией Румынии.