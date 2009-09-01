Премьер Италии отказался исповедоваться

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказался принять участие в ежегодной католической церемонии отпущения грехов в Аквиле, сообщает Российская газета.

В окружении С.Берлускони отметили, что глава государства не может исповедоваться, так как является хранителем гостайны, пишет газета "Известия".

Между тем истинной причиной такого отказа, как отмечает издание, послужило решение Святого Престола отменить торжественный ужин и встречу премьера с госсекретарем Ватикана Тарчизио Бертоне.

Как сообщает в свою очередь "Российская газета", кардинал решил не ставить С.Берлускони в неловкое положение, избавив его от многочисленных вопросов о том, действительно ли он искренне раскаялся в своих прегрешениях.

Череда скандалов, связанных с именем итальянского премьера, началась нынешней весной, когда в СМИ появилась информация о его любовной связи с 18-летней моделью Ноэми Летицией и дорогостоящими проститутками. Вскоре еще одна участница вечеринок на вилле у С.Берлускони выступила с разоблачительными признаниями. В частности, премьера обвинили в сутенерстве. Его супруга Вероника Ларио подала на развод.

Со своей стороны С.Берлускони вчинил судебные иски французскому еженедельнику "Nouvel Observateur" за статью "Секс, власть и ложь", испанскому изданию "El Pais" за публикацию фотографий обнаженных гостей миллиардера на вилле в Сардинии, а также итальянской "La Repubblica", которая перепечатывала статьи "Nouvel Observateur" и завела рубрику "10 вопросов" о личной жизни политика.