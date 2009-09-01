Сентябрь религиозный: справляем свадьбы и чтим киевскую чудо-икону

Сегодня Этот месяц богат на торжества. Все посты окончились, а следующие — не скоро. Можно играть свадьбы и радоваться жизни, сделав перерыв 11 сентября.

1 сентября празднуют Донской образ Божией Матери, хранительницу южных рубежей Руси, а 8-го — самую знаменитую из икон, Владимирскую. Обе даты установлены в честь избавления от татарских нашествий.

10 сентября — память святого Иова Почаевского, а также Собор преподобных Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. События торжественно отмечают в обеих Лаврах. Персонально же поминают преподобных подвижников: Авраамия трудолюбивого — 3 сентября, Кукшу и Пимена постников — 9-го и Павла послушливого — 23-го.

8 сентября день ангела справляют все Наташи, поскольку в святцах значатся мученики IV века Андриан и Наталья.

11 числа наступает Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна или Иван Постный. Если на Ивана Купала в июле собирают целебные травы, то теперь ограничиваются кореньями, и приговаривают: «Іван Пісний настав, літо красне забрав». В этот день строжайшего поста рекомендуется избегать употребления в пищу овощей круглой, подобно голове, формы — буряка, капусты, яблок, лука. И не пользоваться ножом, даже хлеб следует ломать руками. Не стоит танцевать и веселиться, чтобы не уподобиться нечестивой Саломее, дочери Иродиады, с помощью «бесовских плясок» добившейся от царя Ирода казни Пророка.

12 сентября — перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, разбившего в ледовом побоище рыцарей Тевтонского ордена.

13-го празднуют Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а 17-го — «Неопалимую купину», икону оберегающую от пожара.

18 сентября вспоминают родителей Иоанна Предтечи — Захарию и Елизавету.

19-го славят Архистратига Михаила в память о Чуде, совершенном в Хонех, когда он изменил русло реки.

21 сентября празднуют Вторую Пречистую или Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии. От него началось наше спасение: благодаря Богородице человеческий род обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость. В церквях накануне совершается всенощное бдение, а в сам праздник — Божественная Литургия.

На следующий день, 22-го вспоминают благочестивых родителей Девы Марии Иоакима и Анну, также в календаре значится Перенесение мощей святителя Феодосия Черниговского.

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, в память о событиях IV столетия. Когда поиски Елены, матери Равноапостольного императора Константина, увенчались успехом и был найден настоящий Крест, на котором распяли Иисуса Христа, то патриарх Иерусалимский Макарий, поднявшись на высокое место, его воздвигал, то есть поднимал на виду у народа. На службе в храмах трижды совершают коленопреклонение перед крестом, полагаемым на аналое.

29-го празднуют признанную чудотворной, икону «Призри на смирение», что находится в киевском Введенском монастыре на Печерске. Она прославилась нерукотворным отпечатком на стекле. Для нее изготовили специальный киот, и икона была установлена в храме, слева от иконостаса.

30-го поминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию. Те же, кто носит эти имена, справляют именины.

1 СЕНТЯБРЯ — ПОРА НА КОНЯ

Название месяца происходит от слова «septem» — «седьмой». Год у древних римлян начинался с весны, заключительные месяцы получили порядковые номера. Подобный порядок летоисчисления приняла и Киевская Русь. В 1492-м начало года переместилось на 1 сентября. В церковном календаре под датой 1 сентября (14-го новым стилем) указано Новолетие. Одновременно отмечается память святого Симеона Столпника, коротавшего свою жизнь на каменном столбе. В казацких родах «на Семена» принято было мальчиков, достигших четырехгодичного возраста, впервые садить на коней. К этому времени в народном быту заканчивалось действие всяких хозяйственных договоров. Тогда же в воздухе появляются летающие паутинки и начинается пора первого бабьего лета.

ИУДЕИ ОТМЕТЯТ НОВЫЙ ГОД

19 сентября иудеи встречают свое новолетие — Рош-Гашана («глава года» на иврите). Особенностью еврейского календаря является наличие в нем четырех новых годов, ни один из которых не приходится на первое января. Первого Тишрея встречают Новый год, ведя счет от сотворения мира. Наступает десятидневный период духовного сосредоточения. Еще его называют днями раскаяния или трепета. Считается, что в Рош-Гашана решается судьба каждого человека на год вперед. Евреи приветствуют друг друга пожеланием: «Да будете Вы записаны на хороший год в Книге Жизни!».

В синагогах трижды трубят в бараний рог, для напоминания о трубном гласе на Синайской горе. В Израиле принято дарить друг другу подарки, посылать поздравления. Семьи собираются за столом, уставленным традиционными блюдами, символизирующими различные блага. Рыбу подают как символ плодородия, баранью голову — чтобы не плестись, образно выражаясь, в хвосте, морковь, нарезанную кружочками, — в качестве подобия золотых монет. Яблоки на праздничной трапезе макают в мед — чтобы наступающий год был сладким и счастливым.

КАТОЛИКИ «ПОЗДРАВЛЯЮТ» АРХАНГЕЛОВ

Рождество Пресвятой Девы Марии и Воздвижение Святого Креста Господня верные Римского престола отмечают 8 и 14 сентября. А 29-го у них исключительно католический праздник — Святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила. Считается, что каждый из трех ангелов символизирует одно из основных божественных качеств: добро, разум и красоту. Рафаил, имя которого означает — «Бог врачует», соотносится с благостью Господа. Михаил, «Кто как Бог», начальник воинства против сил тьмы — с разумом Божьим. Гавриил, «Сила Божья», что был послан с благой вестью к Деве Марии, выражает Божественную красоту. Вместе они олицетворяют небесные силы. Для католического благочестия существенно понятие «предписанных праздников», в которые каждому прихожанину подобает участвовать в мессе. Сюда входят все воскресенья года, включая даты Пасхи, Пятидесятницы, Рождества Христова, Бого¬явления, Вознесения, Успения Богородицы, Святого Иосифа, святых Петра и Павла, Всех Святых. В традиционно католических странах предписанные праздники являются официальными выходными. Всего в литургическом календаре заполнены 188 дней года, остальные оставлены для поминания местных святых.

У МУСУЛЬМАН РАМАДАН

У мусульман — священный месяц Рамадан, время поста продолжительностью 30 суток — до новолуния. «О, вы, которые уверовали! Пост предназначен для вас, как и для тех, кто был раньше вас, чтобы вы смогли достигнуть праведности», — по такому призыву Священного Корана живут в эту пору последователи Магомета. Мусульманский пост отличается от христианского: не дозволено есть, пить, курить и прикасаться к женщинам только в течение светового дня. После захода солнца все запреты снимаются, однако это не означает, что можно отрываться на всю катушку — необходимо соблюдать умеренность. Время проводят в молитве, чтении Корана и богоугодных делах, среди которых на первом месте — подаяние милостыни. Если не накормишь бедняка, лишишься шансов попасть в рай. К тому же пост, по учению ислама, — лучший способ избавиться от грехов. 21 сентября Рамадан завершается и наступает праздник разговения Ид уль-фитр (тюрк. Ураза-байрам, Рамадан-байрам). Мусульмане надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на молитву. После этого идут в гости и раздают пожертвования.

Косма Демиевский