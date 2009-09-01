Новый глава ВСЦ намерен продолжить диалог с исламом и с РКЦ

Новый генеральный секретарь Всемирного совета Церквей норвежец д-р Олаф Фюксе Твейт во время 40-минутной пресс-конференции 28 августа ответил на вопросы, касающиеся его видения работы этой организации, сообщает официальный сайт ВСЦ.

Главной своей целью Твейт считает исполнение слов Евангелия от Иоанна, 17: "… Да будут все едино".

Твейт полагает, что ВСЦ может предложить миру особые дары, включая мощное наследие служения, уникальную сеть церквей по всему миру и талантливую группу сотрудников и членов, которые могут стать "рукой Божией" в мире.

Эти дары должны будут использоваться в четырех главных областях: солидарность христиан во всем мире, межрелигиозные отношения, расширение экуменических связей и вопросы справедливости, пояснил новый генсек ВСЦ.

Относительно межрелигиозных связей Твейт заметил, что диалог с исламом особенно важен в наше время. Церкви, подчеркнул он, имеют "огромные возможности", чтобы разрушить различные барьеры, существующие в мире. Он также добавил, что надеется на продолжение тесного сотрудничества с Римо-Католической Церковью, которая не является членом ВСЦ. Твейт назвал взаимоотношения с РКЦ "одними из ключевых".

Что касается вопросов справедливости, то здесь Твейт привел в пример изменения климата. Он напомнил об опыте своего региона, особенно Гренландии, где происходит таяние ледников. "Услышать голоса тех, кто уже сейчас живет с этими изменениями, а не только размышлять о том, что может случиться в будущем, - это нечто совершенно другое", - считает Твейт.