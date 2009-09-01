Дом Романовых просит продолжить расследование убийства Царской семьи

Российский императорский дом просит признать незаконным постановление о прекращении уголовного дела об убийстве последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

1 сентября великая княгиня Мария Владимировна обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ, в которой просит признать постановление о прекращении уголовного дела об убийстве Царской семьи, вынесенное 15 января 2009 года старшим следователем по особо важным делам Владимиром Соловьевым, "незаконным и необоснованным".

По словам Г.Лукьянова, Дом Романовых решил обратиться в Генпрокуратуру, поскольку "вывод следствия о том, что члены Царской семьи стали жертвами лиц, совершивших умышленные убийства, противоречит установленным президиумом Верховного суда РФ фактическим обстоятельствам, при которых Романовы были лишены жизни в результате политических репрессий".

Адвокат сказал, что, как установил президиум Верховного суда, Николай II и члены его семьи "были лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления, а они содержались под стражей и были расстреляны от имени государства, поэтому они и подлежат реабилитации".

"Великая княгиня Мария Владимировна просит вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", - сказал Г.Лукьянов.

1 октября 2008 года президиум Верховного суда РФ принял решение о реабилитации Николая II и членов его семьи.

Кроме того, Генпрокуратура приняла решение реабилитировать членов императорской фамилии - великих князей и князей крови, казненных большевиками после революции.

Интерфакс