В церкви св. Карла Борромео в Антверпене произошел пожар

Утром 30 августа в Антверпене возник сильный пожар в знаменитой церкви святого Карла Борромео, построенной в 1621 г. иезуитами в стиле барокко и украшенной росписями Питера Пауэля Рубенса. Об этом со ссылкой на бельгийские СМИ сообщает Седмица.Ru.

По данным полиции, церковь получила сильные повреждения, но наиболее важные произведения искусства все же не пострадали. Никаких признаков поджога церкви не выявлено.

Накануне, в субботу 29 августа, одна телевизионная станция записала проходивший в церкви концерт. Фонари и кабели остались в ночное время в храме.

Сильный пожар возник в этой же церкви ранее, в 1718 году. Тогда он уничтожил 39 потолочных плафонов, созданных Рубенсом.