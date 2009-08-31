В Китае освящен православный храм

30 августа в Лабдарине (Автономный район Внутренняя Монголия) состоялось освящение построенного в 1990-м году храма во имя святителя Иннокентия Иркутского. Как сообщает официальний сайт РПЦ , прихожане этого храма Китайской Автономной Православной Церкви - потомки русских, начавших обживать этот отдаленный район Китая еще в конце XIX века.

В годы "культурной революции" в этом регионе Китая были разрушены 18 православных храмов. Теперь храм во имя святителя Иннокентия Иркутского – один из четырех храмов, имеющих в КНР официальный статус.

Поскольку храм не имеет своего священника, освящение совершил шанхайский священник Михаил Ван.

Иконостас, необходимую утварь и богослужебные облачения храму подарила Читинско-Забайкальская епархия Русской Православной Церкви, несущая попечение об этом приходе согласно определению Священного Синода.

В освящении храма принял участие настоятель прихода во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев. На торжество приехали также православные верующие из Хайлара, Харбина, Шанхая, Пекина и русских сел района Трехречья.

После освящения протоиерей Дионисий Поздняев провел переговоры с прибывшей на церемонию освящение храма директором 4-го Департамента Государственного управления по делам религий госпожой Ван Яньмин.