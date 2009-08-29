Арамейская надпись на Туринской Плащанице восходит к эпохе земной жизни Иисуса Христа

Святой Престол сообщил о новых научных исследованиях Туринской Плащаницы, в ходе которых были открыты надписи на арамейском языке. Подтверждение подлинности надписи могло бы внести решающий вклад в спорный вопрос о датировке Плащаницы, передает Седмица.Ru.

Сенсационное открытие французского ученого Тьерри Кастекса породило множество дебатов об арамейской надписи. Оно также заинтересовало Барбару Фрале, специалиста по истории Тамплиеров и сотрудницу Ватиканских Архивов. Фрале пишет об этом в своей книге, озаглавленной "Тамплиеры и Христова Плащаница". Она намерена продолжить изучение этого вопроса в своей новой книге, которая выйдет в свет осенью этого года.

Как указывает исследовательница, на Плащанице были обнаружены еврейские буквы, и речь идет, по всей вероятности, об арамейском языке. Исследовательница уточняет: арамейские надписи на ткани Плащаницы обнаружены не впервые. Еще в 1978 году их заметил профессор латинского языка из Миланского католического университета. В 1989-м были найдены и другие еврейские буквы - открытие принадлежит Мессине, ученому-гебраисту. По его словам, эти буквы составляли часть фразы "Царь Иудейский», то есть, мы имеем дело с текстом обвинения, выдвинутого Пилату против Иисуса.

Надпись, найденная недавно Тьерри Кастексом, гласит: «найден», но она может означать и «ибо найден», а также «мы нашли». Эта фраза может быть отнесена к отрывку из Евангелия от Луки, где сам Лука сообщает об обвинениях против Иисуса, с которыми тот был приведен к римскому правителю. Слова апостола Луки звучат следующим образом: «Мы нашли, что Он развращает народ наш, и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем".

Предстоит еще понять, каким образом эта надпись появилась на Плащанице. Но нет сомнений, отмечает Фрале, что, поскольку речь идет о лице, обвиняемом и приговоренном к смерти, должно было существовать какое-то свидетельство, какое-то подтверждение, прикрепленное к телу этого человека. Надо иметь в виду, что покойника, обвитого в пелену, согласно древнему еврейскому обычаю, невозможно было больше узнать, и надписи были совершенно необходимы для идентификации личности усопшего.

Открытие Кастекса открывает новый этап в споре о датировке Плащаницы. Оно позволяет по-новому взглянуть на проблемы, связанные с датированием при помощи радиоактивного углерода, которое в свое время вызвало обширную дискуссию в начных кругах ввиду неоднозначности полученных результатов.

Исследование древнейших документов показывает, что существовала некая временная "дыра" - около 150 лет - после исчезновения Плащаницы во время разграбления Константинополя в 1204 году, в период четвертого Крестового похода, - и до ее появления во Франции ок. 1350 года. В своей книге Фрале выдвигает гипотезу о том, в чьих руках находилась Плащаница в тот период. Как уже отмечалось, она специализируется на истории Тамплиеров. Барбара Фрале обнаружила множество следов того, что Тамплиеры хранили эту реликвию в период между 1260 и 1312 годами, причем это событие, как считает Фрале, привело даже к изменению их чина литургии. Тамплиеры видели в Плащанице своего рода знамя против распространения ересей. Ученый считает, что это связано с надписью, найденной на полотне.

Вначале Фрале хотела выяснить, не Тамплиеры ли были авторами надписи. Но когда она начала ее исследовать, оказалось, что буквы не имеют никакого отношения к Тамплиерам, поскольку они восходят к эпохе, как минимум на тысячу лет предшествовавшей времени основания Ордена.