В Кельне в качестве сувениров продают кусочки собора

Приезжающие в Кельн паломники и туристы теперь могут увезти с собой на память кусочек знаменитого кафедрального Кельнского собора, где в золотом реликварии покоятся мощи трех волхвов, которые принесли дары новорожденному Богомладенцу Иисусу. Об этом сообщает Седмица.Ru.

Необычные сувениры представляют собой залитые в акриловые кубы небольшие камешки, которые уже нельзя использовать при реставрации собора. Вместе с подтверждающими их подлинность сертификатами они по цене 45 евро продаются в сувенирных лавочках у Кельнского обора.

Первая партия сувениров - 500 штук - опытная. В архиепископстве Кельна хотят сначала посмотреть, как пойдут дела с продажей этих оригинальных «сакральных сувениров».

Все вырученные от продажи деньги пойдут на реставрацию и содержание действующего Кельнского кафедрального собора, включенного в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.