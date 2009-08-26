Бельгийские кондитеры строят из шоколада уменьшенную копию готического собора

К предстоящему празднованию 450-летия Антверпенской епархии Католической Церкви бельгийские кондитеры возводят из шоколода скульптурное изображение здания знаменитого готического собора Антверпена. Оно будет иметь высоту около двух с половиной метров. Об этом со ссылкой на телевизионную бельгийскую программу VRT сообщает Седьмица.ru.

Уже более 180 часов трудятся над своим проектом лучшие мастера-кондитеры, однако точное моделирование собора из более чем 60 кг шоколада завершится только в середине сентября.

По завершении всех кондитерских работ Антверпенский собор из шоколада будет выставлен на аукционе, а вырученные деньги пойдут на оказание помощи бездомным и бедным.

Католический епископ Антверпена Йохан Бонни выразил восторг по поводу шоколадной копии собора и признался, что и сам является любителем шоколада.