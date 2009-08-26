В Греции спасли мощи святого Ефрема чудотворца

Уже несколько дней восточные кварталы греческой столицы объяты пламенем.

Пожары – бич Греции, каждое лето они наносят стране огромный ущерб, но столице они угрожают нечасто. Сотни домов сгорели. Больницы и дома престарелых пришлось эвакуировать. На Афинами висит черное облако дыма: экологи говорят о природной катастрофе. В некоторых местах огонь удалось побороть, но на северо-востоке города пожары вспыхнули с новой силой. Огнем объяты 15 тысяч гектаров. Больше всего пострадали районы Грамматико, Варнава, Марафон и Стамат. Разбушевавшееся пламя угрожало крупнейшему монастырю греческой столицы – Пентели, где часто проходят заседания Синода Элладской Церкви, сообщает Благовест.инфо. К счастью, пожарным удалось остановить пожар в 50 метрах от обители.

По информации пожарных, двое монахов из монастыря в честь иконы "Живоносный источник" в квартале Грамматико остались в окружении огня. Пожары угрожают также монастырю св. Ефрема Чудотворца в Неа Макри (близ Аттики). Монахи эвакуированы, мощи святого также перенесены в безопасное место.

Архиепископ Иероним распорядился, чтобы церковная организация "Взаимопомощь" помогала погорельцам всем, чем потребуется.