В Турции православный храм превращен в мечеть

Построенное в 1831 году греками здание православной церкви во имя св. Димитрия Солунского неподалеку от города Силиври (Silivri) превращено ныне в мечеть. Об этом со ссылкой на турецкую газету «Milliyet» сообщило Германское агенство католических новостей.

Свой протест по поводу обращения церкви в мечеть с пристроенным к ней одним минаретом выразило в Стамбуле Общество охраны памятников старины, руководитель которого Октай Экинджи назвал действия организаторов устроения мечети в здании церкви «ненаучными и неэтичными».