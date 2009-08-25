В Минске пройдет форум религиозных организаций Европы и Средней Азии

18:28, 25 августа 2009
Мир
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По вопросам народонаселения

Представители христианских, мусульманских и иудейских религиозных организаций из 26 стран Европы и Средней Азии обсудят в Минске вопросы народонаселения, сообщили в представительстве ООН в Белоруссии.

Конференция состоится 31 августа - 2 сентября. В ее работе планируют принять участие около 90 человек.

Организатором форума является Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

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