В Минске пройдет форум религиозных организаций Европы и Средней Азии

Представители христианских, мусульманских и иудейских религиозных организаций из 26 стран Европы и Средней Азии обсудят в Минске вопросы народонаселения, сообщили в представительстве ООН в Белоруссии.

Конференция состоится 31 августа - 2 сентября. В ее работе планируют принять участие около 90 человек.

Организатором форума является Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).